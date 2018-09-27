В Оренбуржье введён в строй крупнейший объект дорожной сети

Оренбург, , 14:00 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 27 сентября, состоялся торжественный ввод в эксплуатацию 12 километров первого пускового комплекса автомобильной дороги «Обход Оренбурга». В знаковом событии приняли участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Этот объект интересен не только с инженерной точки зрения, он имеет особую значимость для транспортной инфраструктуры России. Построенный участок автомобильной дороги входит в состав так называемого современного «Шелкового пути», который является стратегическим инфраструктурным проектом и имеет огромное значение для дальнейшего развития региона. Более удобным и быстрым станет автомобильное сообщение с Казахстаном. Кроме того, открытие движения по новой трассе дает возможность вывести транзитный транспорт за пределы городской черты и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

Вместе с руководством Приволжского федерального округа и Оренбургской области новую артерию Оренбуржья открыли представители дорожных организаций и строители-дорожники. Игорь Комаров и Юрий Берг дали старт движению по новому полотну, заменив символический знак «Движение запрещено» на «Движение прямо».

Полпред президента России в ПФО подчеркнул, что реализация этого проекта имеет важное значение для развития транспортной системы как Приволжского федерального округа, так и России в целом, поскольку ликвидирует транспортный разрыв на федеральной трассе, входящей в состав международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

«Транспортный коридор, соединяющий Европейский союз, Россию, Казахстан, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, имеет стратегическое значение для интеграции национальных транспортных сетей, развития международного обмена и регионального сотрудничества, создания единого рыночного и экономического пространства. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в работе над этим очень важным для всех проектом, кто способствовал его реализации. От состояния дорог зависит не только безаварийное движение транспорта, но и настроение жителей Оренбурга, гостей региона», — сказал Игорь Комаров.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг напомнил, что реализация проект началась с поддержки президента Владимира Путина:

«Президент поддержал этот проект. И теперь он осуществляется. Для всей страны и особенно для нашего приграничного региона магистраль является стратегическим инфраструктурным проектом. Она открывает новые перспективы развития межгосударственного взаимодействия России и Казахстана», — отметил губернатор.

Отметим, строительство дороги началось осенью 2015 года. Общая стоимость проекта составила более 4 млрд рублей. Финансирование осуществляется из федерального бюджета.

Директор Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области Дмитрий Хусид подчеркнул, что «Обход Оренбурга» — это дорога первой технической категории. И таких дорог в области не строили с конца 1980-х годов, когда завершили строительство подъезда к аэропорту. В строительстве дороги принимали участие около 20 оренбургских компаний.

«Обход Оренбурга» — очень серьезный объект с точки зрения инженерной составляющей», — сказал Хусид.

Трасса представляет собой четыре полосы движения — по две в каждую строну, две двухуровневых развязки — в начале трассы и на пересечении с соль-илецкой дорогой, четыре путепровода. Выполнен большой объем работ — 1,6 млн кубов грунта уложено в земляное полотно, огромный объем работ по пересечению коммуникаций, установлено 30 км барьерного ограждения, более 10 км новой системы освещения, устроено современное трехслойное покрытие из асфальтобетона с расчетной нагрузкой до 11,5 тонн на ось — это максимально возможный показатель на сегодняшний день для российских дорог.

Впервые на оренбургских дорогах установлены шумовые экраны — порядка 5 км. Они установлены для того, чтобы защитить жителей ближайших населенных пунктов от излишнего шума автомобильной дороги. Сейчас на федеральном уровне прорабатывается вопрос о начале строительства второй очереди обхода Оренбурга.

Дмитрий Хусид подчеркнул, что объект должен быть завершен в полном объеме. Сейчас работы выполнены на участке от Оренбург — Беляевка до дороги Оренбург — Соль-Илецк. Строительство еще почти девятикилометрового участка обхода до автомобильной дороги Оренбург — Илек — граница Республики Казахстан позволит замкнуть транспортное кольцо вокруг Оренбурга.

Добавим, сегодня, 27 сентября, в Оренбург прибыл с рабочим визитом полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он проведет совещание по вопросу организации в регионе работы по реализации основных положений Указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Начал свою поездку Игорь Комаров с осмотра объектов благоустройства Оренбурга, участвующих в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Он побывал в одном из благоустроенных дворов, а также на набережной Урала. Глава минстроя области Александр Полухин и начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренев сообщили, что в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были проведены работы по благоустройству первой очереди западной части набережной протяженностью 270 метров. На данном участке была произведена реставрация спуска к реке Урал, оборудованы прогулочная, беговая, велодорожки, установлено освещение.

В 2018 году запланировано благоустройство второй очереди западной части набережной протяженностью 350 метров. Игорь Комаров и Юрий Берг осмотрели финальные работы по реставрации спуска к реке Урал, ремонтные работы стилобата верхней набережной от Елизаветинских ворот до Введенской церкви и нижней набережной.