На подготовку Енисейска к 400-летию выделяется порядка 3 млрд рублей

Енисейск, Красноярский край, , 13:17 — REGNUM На подготовку старейшего города Красноярского края — Енисейска — к 400-летнему юбилею выделяются немалые средства. В общей сложности речь идёт о сумме порядка 3 миллиардов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 сентября, в Заксобрании Красноярского края.

С ходом подготовки города к юбилею ознакомились депутаты Заксобрания, совершившие 26 сентября рабочую поездку в Енисейск. В том числе в рабочей поездке приняли участие спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов и его первый заместитель Алексей Клешко. Они прошлись по исторической части города, посетили ряд ремонтируемых и реконструируемых объектов.

«Первая часть заседания профильного комитета дала возможность пройти и посмотреть, что сделано к юбилею старейшего города края. Средства на его подготовку выделены немалые — более 1,5 миллиарда рублей из разных источников. Отрадно отметить, что Енисейск действительно преображается», — прокомментировал Дмитрий Свиридов.

Он подчеркнул, что на 2018—2019 годы планируются такие же расходы — примерно 1,5 млрд рублей.

«Конечно, предстоит ещё очень многое сделать. Мы сегодня говорим не только об объектах, но и о том, что городская инфраструктура преображается и совершенствуется — предусмотрено водоотведение, ремонт дорожного полотна», — сказал Свиридов.

По словам вице-спикера краевого парламента Алексея Клешко, сложности подготовки к юбилею требуют управленческих решений:

«Все связывают 2019 год с Универсиадой. Считаю своим долгом напоминать, что Универсиада пройдёт в марте, а в августе мы должны отметить 400-летие Енисейска — старого сибирского города, причем слово «старый» мы произносим с почтением, с уважением в первую очередь к его истории».

Он отметил, что после праздника реставрационные работы останавливать нельзя:

«Нужно иметь дальнейшую программу поддержки Енисейска, сохранения исторического наследия Красноярского края. О том, как это можно сделать за счёт программы подготовки к 400-летию, мы и обсуждаем в комитете вместе с профильными ведомствами, которые занимаются реконструкцией».

Напомним, Енисейск является старейшим городом Красноярского края. Он готовится отпраздновать 400-летие в 2019 году.

Енисейск был образован в 1619 году. Расположен в долине реки Енисей на левом берегу. Площадь — 66,4 кв. км. Отдаленность от Красноярска — 336 км. По данным администрации Енисейска, численность населения города — более 18 тысяч человек. Енисейск — это город-памятник, он занесён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске в марте 2019 года.

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