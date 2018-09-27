Все пенсионные активы Казахстана передадут внешним управляющим

Астана, , 13:18 — REGNUM Активы Единого национального пенсионного фонда Казахстана переданы внешним управляющим компаниям, сообщает 27 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на главу Национального банка республики Данияра Акишева.

По его словам, часть активов внешнему управляющему Aviva Investors передана по мандату «Глобальные облигации развивающихся рынков». Остальные активы либо проходят процедуру передачи, либо объявлен тендер на выбор внешнего управляющего.

Акишев отметил, что согласно концепции Нацбанка, вкладчики будут самостоятельно выбирать управляющую компанию. Предложение обсуждается в правительстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года активы ЕНПФ Казахстана инвестированы в государственные ценные бумаги США, России и Мексики. Общий объем инвестиций в иностранной валюте составил $878 млн.

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