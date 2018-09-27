Самарский «Авиаагрегат» получил установку обработки деталей шасси самолетов

Самара, , 13:07 — REGNUM Уникальный комплекс вакуумной электронно-лучевой сварки для обработки деталей шасси воздушных судов ввели в эксплуатацию на самарском заводе «Авиаагрегат», сообщает 27 сентября пресс-служба холдинга «Технодинамика».

Отмечается, что новая установка разработана в России в рамках реализации Федеральной целевой программы. Таким образом, «Авиаагрегат» обладает уже двумя единицами подобного оборудования, что позволит производить сварку изделий из высокопрочных сталей и титановых сплавов любого размера. Комплекс будет использоваться для работы над текущими проектами среднегабаритных и малогабаритных деталей шасси самолетов Ту-204СМ, Ил-96, Ил-76МД-90А, Ил-112В Ту-204/214, Як-152, а также вертолетов Ка-62, «Минога» и других воздушных судов

Руководитель «Авиаагрегата» Олег Брындин пояснил, что применение новой установки позволит заводу перевести процесс сварки малогабаритных деталей с менее технологичных видов на электронно-лучевую.

Отмечается, что объем инвестиций в модернизацию «Авиаагрегата» составит около 500 млн рублей до конца 2019 года. В частности, на перевооружение участка труднообрабатываемых деталей будет поставлено девять единиц оборудования на сумму более 365 млн рублей.

ОАО «Авиаагрегат» — российское предприятие в г. Самара, занимающееся проектированием и производством шасси для самолётов различных типов. Входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

Читайте также: В Самаре открылась конференция о перспективах развития двигателестроения