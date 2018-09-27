Минфин допускает отмену ряда налоговых льгот

Москва, , 13:07 — REGNUM Минфин пересмотрит методику предоставления налоговых льгот. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«И правительство Российской Федерации тоже его ставит и ставит перед министерством экономики, перед Министерством финансов такие же задачи. Это касается не только федеральных льгот на федеральном уровне, но касается это льгот и на уровне регионов, потому что регионы также предоставляют соответствующие преференции», — сказал он, отвечая на вопрос можно ли посмотреть методику эффективности предоставления этих налоговых льгот.

Минфин подготовил методику оценки региональных льгот.

«Для оценки региональных льгот мы подготовили целую методику оценки эффективности этих льгот, которая будет применяться в рамках наших межбюджетных отношений», — указал он.

«Что касается оценки эффективности льгот на федеральном уровне, то действительно, я согласен, это большие объёмы, большие ресурсы, потому что это взять только льготную ставку по НДС, да? Мы её, несмотря на то, что повысили основную ставку, ставку льготную оставили, что абсолютно справедливо», — продолжил министр.

«У нас льготы большие в сырьевом секторе, большие льготы в сельском хозяйстве и так далее. И мы такую работу, это непростая работа, мы её сейчас начали проводить с учётом, действительно, такой методики. Проект методики мы, к сожалению, ещё не утвердили на правительстве Российской Федерации такой акт, который говорит о том, что как считать эффективность льгот на федеральном уровне», — говорит Силуанов.

«Проект такой методики сейчас разрабатывается в экономических ведомствах правительства. И, я думаю, что в ближайшее время мы его примем, примем и обсудим вместе с парламентариями. На основании этой методики оценим и те льготы, которые сегодня предоставлены», — заявил он.

Он согласился с депутатом Олегом Шеиным («Справедливая Россия») — «значительная часть из них не работает, не являются эффективными и может быть по ним принято решение о ликвидации этой льготы».