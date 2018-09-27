Госдума ратифицировала Конвенцию МОТ о размере пенсий в 40% от зарплаты

Москва, , 12:52 — REGNUM Закон о ратификации Конвенции Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, Госдума приняла во третьем, итогом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Документ, подписанный в Женеве в 1952 году, подразумевает, что у каждого работника коэффициент замещения утраченного заработка при выходе на пенсию должен составлять 40%. Другими словами, размер пенсионных выплат гражданина должен составлять не менее 40% от средней зарплаты, которую он получал в ходе своей работы.

Принятие закона дополнит проведение в РФ изменений пенсионного законодательства, направленного на повышение пенсионного возраста граждан РФ. Ранее правительство отмечало, что РФ и сейчас придерживается правила о том, что размер пенсии должен быть на уровне 40% от зарплаты. Но если отказаться от изменения пенсионного законодательства, то коэффициент замещения опустится до 23%.