Кольчугинский завод получил сертификаты на кабели для АЭС

Кольчугино, Владимирская область, , 12:44 — REGNUM Кольчугинский завод «Электрокабель» (ЭКЗ) одним из первых в России получил сертификаты, подтверждающие качество и безопасности кабельных изделий для атомных электростанций, сообщает 27 пресс-служба холдинга «Кабельный альянс».

Сертификация проходила в два этапа. На первом этапе технические условия, по которым изготавливаются кабели, прошли экспертизу в Росатомэкспертизе. На втором этапе при участии специалиста сертифицирующего органа были отобраны и испытаны в аккредитованной лаборатории образцы кабельной продукции. Параллельно на ЭКЗ прошел аудит производства.

Директор завода Владимир Иванов сообщил, что «Электрокабель» имеет многолетний опыт производства кабелей для атомной энергетики, а выпуск продукции осуществляется строго при соблюдении всех требований законодательства и нормативных документов.

«Поэтому тысячи километров наших кабелей успешно эксплуатируются на атомных электростанциях России, стран СНГ и за границей, в частности в Иране», — отметил руководитель предприятия.

Ранее на заводе сообщали, что для строительства Белорусской АЭС было поставлено сто километров кабеля специального исполнения.

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