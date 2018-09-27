Курин заявил о росте доходов пенсионеров

Москва, , 12:40 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин фиксирует рост уровня жизни в России, а также заявил о реальном росте размера пенсий и росте реальных доходов пенсионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

За последние четыре года уровень жизни в России, то есть реальные доходы населения суммарно за четыре года снизились на 11%, сказал Кудрин.

«При этом надеюсь, что в этом году мы все-таки получим впервые повышение реальных доходов населения. За первые восемь месяцев этого года они выросли на 2,6 процента», — сообщил он в ходе заседания Госдумы.

Реальный рост размера пенсий в 2017 году тем не менее был уже положительный, составил 3,6% после двухлетнего перерыва, в течение которого у пенсионеров реальные доходы снизились на 7,1% в течение двух лет, сказал глава СП.

«В первые семь месяцев этого года мы тоже видим рост реальных доходов пенсионеров, это обнадёживает. Тем не менее уровень бедности сохраняется высоким — 19,3 млн человек, то есть 13,2 миллиона населения имеют доход ниже прожиточного минимума», — указал он.