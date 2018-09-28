У украинского Фонда гарантирования вкладов всё хорошо. Почти. Пока

Киев, , 07:32 — REGNUM Обосновывая статьи законопроекта о бюджете на следующий год, украинский Фонд гарантирования вкладов указывает, что в 2019-м году ему могут понадобиться дополнительные 14 млрд грн. Причиной может стать, например, недостаточность поступлений от находящихся в распоряжении Фонда активов, и тем не менее, предсказать, на какую точно сумму не удастся продать активов, нельзя. Поэтому дефицит Фонда предсказать с точностью невозможно. Как обстоят дела у Фонда сейчас, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Сейчас эти дела неплохи, так, остаток задолженности перед Нацбанком — порядка 2 млрд, и Фонд начнет досрочные выплаты минфину — 5−6 млрд грн за ближайшие три месяца, как запланировано.

Нюанс в том, что Фонд должен минфину 58,5 млрд, но заплатить, в связи с особенностью оформления долга, придется 145,5 млрд. И директор-распорядитель Фонда Константин Ворошулин, признающий, что таких денег взять неоткуда, заявил, что Фонд будет платить только тело долга, а проценты гасить со средств, получаемых от бывших собственников и топ-менеджеров обанкротившихся банков:

«Минфин «со скрипом», но согласен. Это единственный вариант, при котором мы потянем выплаты».

Впрочем, нужно, чтобы согласились владельцы ликвидированных банков. А ведь есть еще МВФ, от которого можно ждать интереса к дыре в 90 млрд грн, образующейся у минфина в 2019—2025 годах — возвращать которые предлагается бывшим владельцам давно обанкроченных банков.

О других событиях украинского банковского сектора читайте в статье: Обычное мародёрство — Украина арестовала акции российских госбанков: обзор

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