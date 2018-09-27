Омских двигателестроителей обучили технологиям снижения потерь

Омск, , 12:23 — REGNUM Сотрудники Омского моторостроительного объединения им. П.И. Баранова (филиал НПЦ газотурбостроения «Салют») из числа недавно принятых на работу прошли курс обучения технологиям снижения потерь, сообщает 27 сентября пресс-служба предприятия.

«Сортировка, систематизация, содержание в чистоте, стандартизация, стремление к совершенству — об этих принципах системы 5С шла речь на обучении, состоявшемся в учебном центре филиала», — говорится в сообщении.

В учебном мероприятии приняли участие 43 человека. На предприятии отметили, что каждый работник может участвовать в снижении потерь, взяв на вооружение один из инструментов «Бережливого производства», такой как организация рабочего пространства по системе 5С. Она поможет, например, исключить или существенно сократить такой вид потерь, как ненужные перемещения в рабочей зоне.

Если все необходимое находится под рукой, на рабочем месте порядок, инструменты или документы после работы с ними возвращаются на определенное место, значит, не потребуется лишних хождений или поисков нужного при выполнении обычных ежедневных задач.

Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова, основано в 1916 году, является одним из старейших и крупнейших предприятий по производству авиационных двигателей в России и единственным в регионе от Урала до Дальнего Востока.

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