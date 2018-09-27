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На Ставрополье хотят построить скоростную железную дорогу

Экономика

Новая магистраль объединит Кисловодск и аэропорт «Минеральные воды»

Ставрополь, 27 сентября 2018, 12:22 — REGNUM  Кисловодск и аэропорт «Минеральные воды» может объединить скоростная железная дорога. Об этом говорилось 26 сентября на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в СКФО в Магасе, где обсуждались вопросы развития транспортной системы в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

На совещании отмечалось, что возможностей автотранспорта для обеспечения нормального транспортного сообщения не хватает, и потому требуется строительство скоростной железнодорожной трассы Аэропорт — город Минеральные Воды — Кисловодск

Кроме того, по сообщению пресс-службы правительства края, первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов заявил о внесении в проект Комплексного плана модернизации и развития магистральной инфраструктуры реконструкции аэропортов в Ставрополе и в Минеральных Водах.

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Высокоскоростные железнодорожные магистрали
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