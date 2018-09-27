Сельхозугодья Тюменской области травят куриным помётом

Тюмень, , 12:25 — REGNUM В Тюменской области десятки гектаров земельных угодий заражены нелегальными свалками куриного помёта. Отходы производства птицефабрик, которые утилизируются с нарушениями, выявили специалисты межрегионального Управления Россельхознадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Плановый осмотр сельскохозяйственного угодья площадью 153,5 гектаров на земле ПАО «Птицефабрика «Боровская» выявил, что часть участка площадью 13,3 га загрязнена птичьим помётом, который относится к отходам третьего класса опасности.

Отходы производства складируются буртами высотой один-два метра с помощью бульдозеров, сообщают в ведомстве. Происходит это без должной гидроизоляции, обваловки и защиты от атмосферных осадков. Вредные микроорганизмы, содержащиеся в помёте, свободно попадают в почву.

Также был проведён осмотр земельного участка в 596,3 гектара в Тюменском районе, который арендует ЗАО «Птицефабрика «Пышминская». Выявлено незаконное складирование отходов производства на центральной части участка площадью 15,3 га: нет гидроизоляции, обваловки и защиты от атмосферных осадков. Кроме того, на западной части участка площадью 8,9 га обнаружены следы запашки помёта вперемешку с перьями и яичной скорлупой.

Взятые образцы почвы исследованы в ФГБУ «Новосибирская МВЛ». Выявлено превышение нитратов в ней в более, чем в 100 раз, а также содержание энтерококков. Фекальное загрязнение признано опасным.

Отмечается, что обе птицефабрики оснащены помётохранилищами. По мнению специалистов Россельхознадзора, ответственные лица предприятий совершили административные правонарушения по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель») и по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв»). Ведомство инициировало детальное разбирательство возникновения незаконных свалок помёта.