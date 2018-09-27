В Казахстане завершилась модернизация Чимкентского НПЗ

Чимкент, Казахстан, , 12:19 — REGNUM На Чимкентском нефтеперерабатывающем заводе завершился второй этап модернизации — запущена автоматизированная операторская, сообщает 27 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на президента ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Цзян Ши.

По его словам, реконструкция НПЗ позволила повысить качество бензина и глубину его обработки. Количество серы в бензине удалось снизить в десять раз. Производитель завода составляет 15 тыс. тонн ГСМ в сутки, в том числе 5 тыс. тонн бензина высокого класса.

Напомним, модернизация Чимкентского НПЗ началась в 2011 году. Первый этап был завершен в июле 2017 года — запущена установка изомеризации. На втором этапе производительность завода планировалось увеличить до 6 млн тонн в год.

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