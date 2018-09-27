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Володин поручил комитетам Госдумы анализировать эффективность госпрограмм

Экономика

Нужно изменить отношение комитетов к рассмотрению и анализу исполнения федерального бюджета

Москва, 27 сентября 2018, 12:17 — REGNUM  Депутатам Госдумы из профильных комитетов следует изменить свое отношение к анализу госпрограмм уже при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2019−2021 гг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения отчета об исполнении госбюджета 2017 года на пленарном заседании.

По словам Володина, профильные комитеты Госдумы не уделяют должного внимания вопросу исполнения госпрограмм, заложенных в бюджет.

«Огромная просьба — изменить отношение к вопросу рассмотрения бюджета на следующий год и также к вопросу рассмотрения исполнения федерального бюджета за прошедшие годы. Очень многое зависит от профильных комитетов», — заявил Володин.

По его словам, депутатам в комитетах следует провести детальную работу не только по реализации госпрограмм, но и по реализации национальных проектов.

«Было бы правильно, чтобы комитеты проводили анализ, что эффективно выполняется, а что нет», — отметил Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что новый подход к работе должен быть реализован уже при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы.

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Федеральный бюджет 2019-2021 гг
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