Самые востребованные молодые специалисты в РФ — инженеры

Москва, , 11:59 — REGNUM В России выросло число предприятии и организаций, готовых принять в штат молодых специалистов после окончания вуза, без опыта работы. Так, если в посткризисном 2009 году молодых специалистов принимали на работу лишь 54% компаний, то в 2018-м их число выросло до 68%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Самые востребованные молодые специалисты — это инженерно-технические работники.

На сегодняшний день чаще всего выпускников вузов готовы принять на должность инженеров (15% работодателей). Должности менеджеров по продаже и работе с клиентами готовы предоставить 14% компаний, продавцов — в 13%, ассистентов и помощников различных специалистов — в 11% организаций.

Двери для квалифицированных рабочих открыты в 8% компаний, разнорабочих и специалистов в call-центры — в 7% предприятий. Стажеры, секретари и бухгалтеры требуются в 5% компаний. 4% организаций требуются IT-специалисты. Вакансии администратора, водителя или курьера выпускникам вузов предлагают 2% работодателей.

Опрос проведен 11 августа — 10 сентября 2018 года в 169 населенных пунктах во всех субъектах РФ. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Опрошены 500 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, демографическая яма 90-х годов XX века будет способствовать повышению востребованности молодых специалистов.

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