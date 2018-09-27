Не время для кредитов: данные соцопросов противоречат «сообщениям» рынков

Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым две трети граждан считают, что сейчас — неподходящее время для того, чтобы брать кредиты, прямо противоречат реальному росту спроса на кредиты, который наблюдается на протяжении всего года и связан с некоторым ростом доходов, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 27 сентября, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Юрий Ичкитидзе, комментируя данные опроса ВЦИОМ об отношении граждан к получению кредитов.

Как сообщалось ранее, по данным опроса ВЦИОМ, 69% граждан считают текущий момент неподходящим для того, чтобы брать кредиты, обратной точки зрения придерживается 15% респондентов. Согласно тому же опросу, с начала 2018 года несколько снизилось доверие граждан к банкам (44%), вместе с тем число тех, кто считает правильным сберегать средства, остается высоким (65%).

В таких опросах многое зависит от выборки. Можно задавать вопросы о кредитах представителям тех категорий граждан, которые их в принципе не берут. А можно — основным потребителям кредитов, то есть семьям, в том числе молодым, тем, кто берет ипотечные, авто‑ и потребительские кредиты.

Спрос на кредиты активизировался. Эту тенденцию мы наблюдаем на протяжении всего 2018 года. Она связана с некоторым ростом доходов населения, более значительным, чем в последние 2−3 года. Рост доходов отчасти связан с выборами и бюджетными выплатами, отчасти — с ростом цен на нефть. И мы наблюдаем некоторое оживление на рынке, в том числе и в кредитовании.

Нет оснований полагать, что в ближайшие годы ситуация, как это было сформулировано в опросе, будет «более благоприятной» для получения кредитов, чем сейчас. Нет факторов, которые вернут нашу экономику к 4−7-процентным темпам роста. Максимум, который нам светит, — это 2−3%, что мы и наблюдаем в нынешнем году. Так что «наиболее благоприятное» время как раз сейчас.