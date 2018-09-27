Уровень бедности в России остаётся высоким – Кудрин

Москва, , 11:45 — REGNUM В России уровень бедности остаётся высоким. На сегодня доход ниже прожиточного минимума имеют 19,3 млн человек, что составляет 13,2% населения. Такие цифры сегодня, 27 сентября, на заседании Государственной думы РФ озвучил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

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При этом Кудрин отметил, что по итогам текущего года впервые за последние годы ожидается рост реальных доходов населения.

«В 2018 году мы получим впервые повышение реальных доходов населения. В этом году за восемь месяцев доходы населения выросли на 2,6%», — добавил глава Счётной палаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года доля по сравнению с таким же периодом 2017 года бедных граждан России сократилась на 1,1 млн человек. На сегодня в стране за чертой бедности проживает 20 млн человек.

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