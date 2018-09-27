Четверг, 27 Сентября 2018 года
12:20:48 МСК

Уровень бедности в России остаётся высоким – Кудрин

Экономика

13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума

Москва, 27 сентября 2018, 11:45 — REGNUM  В России уровень бедности остаётся высоким. На сегодня доход ниже прожиточного минимума имеют 19,3 млн человек, что составляет 13,2% населения. Такие цифры сегодня, 27 сентября, на заседании Государственной думы РФ озвучил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Читайте также: Кудрин назвал «позорным» высокий уровень бедности в России

При этом Кудрин отметил, что по итогам текущего года впервые за последние годы ожидается рост реальных доходов населения.

«В 2018 году мы получим впервые повышение реальных доходов населения. В этом году за восемь месяцев доходы населения выросли на 2,6%», — добавил глава Счётной палаты.

Ранее в сюжете: Правительство фиксирует снижение числа бедных в России

Эксперт: заявленное сокращение бедности в России раздражает народ

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года доля по сравнению с таким же периодом 2017 года бедных граждан России сократилась на 1,1 млн человек. На сегодня в стране за чертой бедности проживает 20 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Кудрин призвал дополнительно оценить ликвидность активов ФНБ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бедность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить