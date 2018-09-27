В Казахстане компания «Каспий нефть» заложила имущество на $341 млн

Астана, , 11:45 — REGNUM Нефтяная компания Казахстана «Каспий нефть», занимающаяся разработкой нефтяного месторождения Айранколь, заложило свое имущество на сумму 123 млрд тенге ($341 млн). Об этом говорится в документе компании, опубликованном 27 сентября на сайте казахстанской фондовой биржи KASE.

Стоимость имущества, передаваемого в залог, составляет 97,86% от общей стоимости активов компании. Единственным акционером компании является ТОО Precious Oil Products B.V., которое зарегистрировано в Нидерландах. По данным «Forbes Казахстан» конечными владельцами нидерландской компании являются бизнесмены Тимур Кулибаев и Михаил Гуцериев.

Напомним, 12 сентября 100% акций АО «Каспий нефть» были переданы в доверительное управление частному лицу. По состоянию на 1 июля совокупные активы АО «Каспий нефть» оценивались в 53,2 млрд тенге ($147,5 млн).

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