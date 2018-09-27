Силуанов заявил о росте зарплат в России

Москва, 27 сентября 2018, 11:32 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов заявил о росте зарплат граждан России в 2017 году, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
По его словам, реальные зарплаты выросли на 3,5% в 2017 году.
Выступая в Госдуме с отчетом об исполнении федерального бюджета в 2017 году, он также отметил, что ключевой задачей на 2017 год было обеспечение более высоких темпов экономического роста, решение социальных задач, поставленных в майских указах президента 2012 года.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минтруда Максим Топилин заявил о том, что за несколько месяцев 2018 года реальные зарплаты в России увеличились почти на 10%.
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