Интерес граждан РФ к белым зарплатам вернула пенсионная реформа

Москва, , 11:31 — REGNUM Обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста, проводившееся в течение трех месяцев, вернуло интерес жителей России к белым зарплатам. Сократилось число граждан, готовых получать зарплату в конверте. Сегодня готовы за работу получать «серую» («черную») зарплату 42% (в июле их число составляло 46%), 36% ответили отрицательно. 22% респондентов затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Чаще всего зарплата «в конверте» устраивает мужчин (50%). Женщины реже соглашаются на такую зарплату (35%). Также на «серую» зарплату согласны граждане от 35 до 44 лет (47%). Более благоразумно рассуждают люди в возрасте 45 лет, из них согласны на зарплату в «конвертах» только 36% опрошенных. Стоит отметить, что наиболее терпимы к неофициальному заработку жители городов-миллионников.

Опрос проведен 10 сентября 2018 года в 288 населенных пунктах во всех субъектах РФ. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Опрошены 1600 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что правительство России в ближайшее время планирует предложить механизм по обелению «серых» заработных плат. «Обеление так называемых «серых» заработных плат может произойти на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года», — пояснила Голикова.

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