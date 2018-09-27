Кудрин призвал дополнительно оценить ликвидность активов ФНБ

Москва, , 11:28 — REGNUM Произвести дополнительную оценку активов, в которые вложены средства российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) предложил в ходе своего выступления в Госдуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM.

По словам руководителя ведомства, следует «внимательно посмотреть на состояние активов ФНБ», поскольку на сегодняшний день указанные активы «должны быть в более ликвидном состоянии» для того, чтобы из фонда в любой момент можно было «изъять ресурсы».

«Нам нужно провести дополнительную оценку ликвидности этого фонда», — подчеркнул Кудрин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Минфине РФ отметили, что объём ФНБ России в августе увеличился в рублёвом выражении на 316 млрд рублей и по состоянию на 1 сентября составил 5,16 трлн рублей.

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