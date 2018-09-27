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IKEA: Мы решили прийти на Украину, потому что тут все очень хорошо

Экономика

Когда нужно продать свой товар, то можно говорить все, что угодно

Киев, 27 сентября 2018, 11:19 — REGNUM  На Украине снижается инфляция, повышается прозрачность ведения бизнеса, появляются новые секторы в экономике, заявил главный исполнительный директор IKEA в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке, сообщает 27 сентября УНИАН.

По его словам, в 2015—2017 годах на Украине начался рост экономики, что вместе с большим рынком в 40 млн человек привлекло компанию IKEA в страну. Вановербеке отметил, что Украина «слишком долго занималась тяжелой промышленностью и сельским хозяйством» и теперь переходит «к новой эре».

Напомним, в реальности Украина никуда не переходит, а рост экономики едва позволяет удерживать страну от дефолта. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что главная цель правительства — как можно сильнее развивать аграрное хозяйство. А эксперты Всемирного банка отмечали, что рост экономики на Украине недостаточен, чтобы преодолеть системный кризис.

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Социально-экономический кризис на Украине
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