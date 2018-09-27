Ежедневную прессу постоянно читает только половина граждан РФ

Москва, , 11:10 — REGNUM Периодические издания постоянно читают только половина жителей России (53%). При этом большинство читателей ежедневной периодики — это люди старше 50 лет. Еженедельные издания читают 62,3% возрастных респондентов, ежедневные — 60,5%. граждане в возрасте до 30 лет предпочитают ежемесячные издания. Чаще всего ежедневную прессу окупают люди с высокими доходами (еженедельные издания читают 58,4%, ежедневные — 57,1%, ежемесячные — 53,3%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Более активными потребителями периодики являются женщины. Так, ежемесячные издания читают 45,2% мужчин и 53,4% женщин, еженедельные газеты и журналы — 51,5% мужчин и 56,5% женщин, ежедневную прессу — 52,7% мужчин и 53,3% женщин. Реже всего периодические издания читает молодые люди младше 20 лет. Наиболее часто молодёжь (39,6% респондентов) читают ежемесячные издания.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. жителей России (15 тыс. домохозяйств в 220 городах), репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Опрос проведен в августа 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам замглавы Минсвязи Алексея Волина, на территории России зарегистрированы около 90 тыс. различных СМИ. «Примерно около 3 тыс. СМИ ежегодно проходят регистрацию. Основной объем приходится на информационные агентства и интернет-СМИ», — уточнил он.

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