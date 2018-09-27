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«Казахтелеком» не смог договориться о покупке оператора Kcell – СМИ

Экономика

Контрольный пакет акций может стоить около $670 млн

Астана, 27 сентября 2018, 11:02 — REGNUM  Телекоммуникационная компания Казахстана «Казахтелеком» не смогла договориться со шведской Teliaо о стоимости контрольного пакета акций крупнейшего сотового оператора республики Kcell, сообщает 26 сентября издание CNews.

«Казахтелеком» пока не прокомментировал сообщение. Издание отмечает, что, исходя из объема капитализации компании Kcell, 75% акций могут стоить около $670 млн. Сотовый оператор обслуживает 10 млн пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля комитет по урегулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана одобрило «Казахтелекому» покупку 75% акций сотового оператора Kcell.

В компании Veon (в Казахстане работает под брендом Beeline) заявили, что решение может привести к сверхдоминирующей позиции «Казахтелекома» на рынке.

Читайте ранее в этом сюжете: Financial Times: продажа Kcell «Казахтелекому» – самоубийство

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Экономика Казахстана
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