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Китай захотел решить экономические трения с США

Экономика

Пекин также готов к любым новым вызовам со стороны Вашингтона

Пекин, 27 сентября 2018, 11:01 — REGNUM  Министерство торговли Китая выпустило заявление, в соответствии с которым торговые трения с Соединенными Штатами можно преодолеть, сообщает 27 сентября Reuters.

В министерстве подчеркнули, что надежда Вашингтона на обрушение китайской экономики беспочвенна. Вашингтон не должен недооценивать решимость Китая и его готовность ответить на любые вызовы.

Напомним, президент США Дональд Трамп, избравшись на высший пост в стране, заявил о своем стремлении защищать внутреннее производство. Для этой цели он начал активную протекционистскую политику, вводя пошлины на импортную продукцию.

Данные меры коснулись и товаров из Китая, что было расценено многими аналитиками как торговая война.

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Торговые войны США
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