Госдуме предложили расширить пользование рыбопромысловыми участками

Москва, , 10:53 — REGNUM Законопроект, расширяющий пользование рыбопромысловыми участками, внесло в Госдуму заксобрание Сахалинской области, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Сейчас закон предусматривает использование морских участков либо в целях рыболовства с использованием рыболовного участка, либо в целях аквакультуры с использованием рыбоводного участка.

«Такой подход не способствует эффективному использованию прибрежных морских акваторий, не позволяет в полной мере реализовать продукционный потенциал морских участков, а также диверсифицировать экономику предприятий. Особенно остро данная проблема стоит в Сахалинской области, где практически вся прибрежная зона распределена между предприятиями, осуществляющими добычу тихоокеанского лосося», — отмечают авторы.

Непосредственно сама добыча лосося осуществляется 2−3 месяца в году и на ограниченном пространстве — до 5% от общей площади морской акватории, находящейся в пользовании рыбодобывающего предприятия. Остальная часть акватории участка не используется, указали они. Таким образом, делают вывод депутаты, «большую часть года практически на всей прибрежной акватории Сахалинской области фактически существует запрет на экономическую деятельность». При этом большинство рыболовных участков вполне пригодны для пастбищного разведения гидробионтов, отмечают парламентарии.

В этой связи предлагается установить порядок определения границ рыбоводных участков в границах рыболовных участков по заявкам их пользователей. При этом предлагается предусмотреть возможность установления границ рыбоводных участков в координатах уже имеющихся в пользовании рыболовных участков.

«Принятие законопроекта в качестве закона позволит более эффективно использовать акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, прилегающие к территориям прибрежных субъектов Российской Федерации, и обеспечить инвестиционную привлекательность рыбопромышленного комплекса в целом», — отмечают авторы.