Третья японская бизнес-миссия посетит Курильские острова

Южно-Сахалинск, , 10:21 — REGNUM Три острова Курильской гряды — Шикотан, Итуруп и Кунашир — посетит третья японская бизнес-миссия. Об этом 27 сентября сообщила журналистам исполняющая обязанности главы Сахалинской области Вера Щербина.

По ее словам, в ходе визита миссии из 65 человек, который продлится с 1 по 5 октября, российская и японская стороны осмотрят объекты туризма, сельского хозяйства, ветроэнергетики и марикультуры, находящиеся на островах.

Также Щербинина отметила, что стороны должны обсудить вопросы юридического и экономического характера, касающиеся сотрудничества по вопросам ведения на Курилах совместной хозяйственной деятельности.

Читайте также: Токио теряет «экономический козырь»: эксперт из Японии о посещении Курил

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что российская сторона ждет более активных действий со стороны японских властей в отношении развития Курильских островов.

Читайте также: Трутнев: ждем от Токио более активных действий по развитию Курил