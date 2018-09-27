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Челябинские предприятия получат скидку по транспортному налогу

Экономика

В размере 50%

Челябинск, 27 сентября 2018, 10:21 — REGNUM  В Челябинской области предприятия и организации получат скидку по транспортному налогу. Её размер составит 50%, законопроект 27 сентября приняло областное Заксобрание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект представил глава областного минэкологии Сергей Лихачёв. Он подчеркнул, что эта льгота будет действовать в том случае, если организации будут использовать газ в качестве моторного топлива для автобусов и грузовиков.

В пояснительной записке к проекту говорится, что 34% всех выбросов в атмосферу приходится на автотранспорт. Целью введения льгот является снижение выбросов и, как следствие, улучшение экологической обстановки.

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Перевод транспорта на газомоторное топливо
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