Челябинские предприятия получат скидку по транспортному налогу

Челябинск, , 10:21 — REGNUM В Челябинской области предприятия и организации получат скидку по транспортному налогу. Её размер составит 50%, законопроект 27 сентября приняло областное Заксобрание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект представил глава областного минэкологии Сергей Лихачёв. Он подчеркнул, что эта льгота будет действовать в том случае, если организации будут использовать газ в качестве моторного топлива для автобусов и грузовиков.

В пояснительной записке к проекту говорится, что 34% всех выбросов в атмосферу приходится на автотранспорт. Целью введения льгот является снижение выбросов и, как следствие, улучшение экологической обстановки.