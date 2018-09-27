Куда пойдут «лишние» миллиарды ямальского бюджета

Салехард, , 10:11 — REGNUM Депутаты Заксобрания ЯНАО приняли 27 сентября поправки в бюджет автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019—2020 гг. Уточнённая редакция сформирована без дефицита, профицит распределён по программам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Доходы и расходы окружного бюджета увеличены на 21,2 млрд рублей, или 13,6% от утверждённых показателей, и составят 176,8 млрд рублей.

Увеличение поступлений налога на прибыль организаций в размере 16 млрд рублей связано с запуском завода «Ямал СПГ». Кроме того, учтены безвозмездные поступления из федерального бюджета, а также из казны Тюменской области для реализации мероприятий программы «Сотрудничество».

Дополнительные доходы распределены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и доведения минимального размера оплаты труда в автономном округе до прожиточного минимума. На эти цели предусмотрено три миллиарда рублей. На ликвидацию аварийного жилищного фонда и обеспечения жильем отдельных категорий граждан направят 3,5 млрд рублей. Сельхозпроизводителям и рыболовам на поддержку направили 200 млн рублей. На дополнительные доходы приобретут новые школьные автобусы и субсидируют муниципальные нужды.

Помимо этого, деньги направят на переселение из аварийного и ветхого жилья. Не забыты дороги. В рамках программы «Сотрудничество» на строительство автодороги Надым — Салехард будет направлено четыре миллиарда рублей, 440 млн рублей — на субсидирование межмуниципальных и межрегиональных перевозок.

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