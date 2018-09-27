Нацбанк Казахстана планирует увеличить продажу золота населению

Астана, , 10:09 — REGNUM Национальный банк Казахстана рассматривает возможность увеличения объемов продажи населению мерных слитков золота, сообщает 27 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на председателя Нацбанка республики Данияра Акишева.

По его словам, в 2017 года финансовым регулятором было продано 175 кг золота. За годы были проданы почти все золотые слитки. В настоящее время населению также реализуются стандартные слитки весом 12−13 кг.

Напомним, по состоянию на конец августа 2018 года золотовалютные резервы Национального банка республики составили $30,8 млрд, активы нацфонда в иностранной валюте — $56,5 млрд.

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