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Глава Минвостокразвития обещал бороться за асфальтирование дороги «Колыма»

Экономика

«Мы будем вместе с Сергеем Носовым входить в клинч со всеми, от кого зависит решение этого вопроса»

Магадан, Магаданская область, 27 сентября 2018, 10:04 — REGNUM  До президента РФ Владимира Путина доведена информация о необходимости ремонта федеральной автодороги Колыма, и этот вопрос будет решаться. Об этом заявил глава министерства по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Соответствующие поручения уже даны, — заверил Козлов журналистов. — Её восстановлением нужно серьезно заниматься. Во время своего визита в Магадан мы подготовили перечень приоритетных вопросов по транспортной инфраструктуре и для министра транспорта РФ».

«Проблема есть, и мы будем вместе с Сергеем Носовым (губернатор Магаданской области — прим. ИА REGNUM ) входить в клинч со всеми, от кого зависит решение этого вопроса», — также заявил глава Минвостокразвития.

В региональных СМИ сетуют на то, что не всегда осведомлённость о проблемах Колымы представителей федеральных органов власти помогает в их решении. Ранее информацию об угрозе обрушения Портового шоссе в Магадане доводилась до Владимира Путина, на берегоукрепление обещали выделить финансирование, но дорога продолжает разрушаться, напоминает ИА Весьма.

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Как сообщало ИА REGNUM, побывав на федеральной трассе «Колыма», Сергей Носов заявил, что как таковой федеральной дороги там нет, а есть направление.

«Мы сделали расчёты, что нужно по 50−60 километров в год, чтобы выйти на среднероссийский уровень хотя бы по состоянию федеральной трассы», — также отмечал Сергей Носов.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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