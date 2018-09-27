«Мираторг» наращивает производство мяса при поддержке ВЭБ

Брянск, , 09:56 — REGNUM При финансовой поддержке Внешэкономбанка (ВЭБ) «Мираторг» наращивает производство высококачественной животноводческой продукции. Как сообщает пресс-центр ВЭБ, в ходе рабочей поездки в Брянскую область первый заместитель председателя банка — член правления Николай Цехомский посетил самый крупный в Европе комплекс по производству высококачественной («мраморной») говядины. Проект реализуется ООО «Брянская мясная компания» (агрохолдинг «Мираторг»).

В ходе экскурсии по объектам АПХ Цехомский осмотрел селекционные поля, площадку строительства кожевенного завода, посетил откормочную площадку — фидлот, современный высокотехнологичный завод, ознакомился с системами контроллинга и мониторинга. Брянская мясная компания является отраслеобразующим предприятием России по мясному скотоводству, объекты создаются в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской, Смоленской и Курской областях.

Всего при финансовой поддержке ВЭБа построено 75 ферм c совокупным поголовьем более 550 тысяч голов, построен и запущен в эксплуатацию современный высокотехнологичный завод по убою и переработке крупного рогатого скота мощностью 400 тысяч голов в год, земельный банк в регионах превышает 500 тыс. га, занятых под выращивание различных культур и пастбища для выпаса животных. В рамках проекта создано более 8,7 тысяч рабочих мест со средней заработной платой 35 тысяч рублей. На стадии проектирования находится линия по переработке прочей мясной продукции комплекса по убою КРС, строятся линия по первичной переработке кожи, морозильные камеры и склад мясной продукции.

На совещании Николай Цехомский и президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник обсудили перспективы развития предприятия.

«Мираторг» — явный лидер в животноводстве в России, — отметил первый заместитель председателя банка. — По качеству готовой продукции «Мираторг» может поспорить с лучшими производителями в мире. Во время нашего посещения Брянской мясной компании мы убедились, что наши партнеры смогли выстроить успешный вертикально интегрированный холдинг, в котором применяются самые современные технологии, и в котором максимальное внимание уделяется эффективности производства и качеству управления на всех этапах формирования стоимости».

«Финансирование со стороны Внешэкономбанка позволяет эффективно реализовывать инфраструктурные проекты с длинным сроком окупаемости. Важно, что мы полностью выполняем взятые на себя обязательства, а банк со своей стороны, идет навстречу в том, что касается финансирования создания новых производств, которые обладают существенным экспортным потенциалом», — сказал президент «Мираторга» Виктор Линник.

Участие Внешэкономбанка в финансировании пилотного проекта по производству говядины было одобрено наблюдательным советом в 2010 году. В январе 2011 года «Мираторг» начал строительство двух первых ферм для КРС. Через 6 месяцев из Австралии прибыла первая партия животных — 6 тысяч голов породы абердин-ангус. Участие ВЭБа в проекте по увеличению мощности комплекса было одобрено в 2014 году.

Сейчас поголовье в Брянске превышает 358 тысяч голов — на фермах каждый год появляются десятки тысяч уже российских телят. Всего ВЭБ участвует в реализации 20 проектов в АПК, общей стоимостью свыше 254,8 млрд рублей.