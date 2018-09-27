За засоренность сельхозугодий Оренбуржья выписано штрафов на 3,5 млн рублей

Оренбург, , 09:55 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2018 года общая сумма штрафов владельцам земельных участков сельхозначения выписано штрафов на 3,5 млн рублей. Причиной стало бездействие собственников, которое повлекло в ряде случаев вывод участков из сельхозоброта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора.

За девять месяцев 2018 года выявлено 100 нарушений земельного законодательства. Собственникам участков выданы предписания об устранении недостатков. В результате принятых мер воздействия на владельцев земли в сельхозоброт введено более 15 тыс. га.

В надзорном ведомстве отметили, что ухудшение качества земли предусмотрены крупные штрафы. Так, в августе фирма, у которой в собственности участок, расположенный в границах Матвеевского и Абдулинского районах, оштрафована на 400 тыс. рублей. Земля сельхозназначения находится в заброшенном состоянии, о чем свидетельствуют множество сорняков и низкое плодородие. Организации выдано предписание, согласно которому до 10 июля 2019 года должны быть проведены аграрно-технические мероприятия, а площадь введена в сельхозоборот.