Министр торговли Турции призвала США инвестировать в экономику ее страны

Анкара, , 09:34 — REGNUM Министр торговли Турции Рухсар Пекджан призвала американских бизнесменов инвестировать в экономику страны, сообщает 27 сентября Anadolu.

«Объем нашей торговли с США за последние десять лет удвоился и превысил $20 млрд, но есть еще масса возможностей для увеличения данных показателей», — подчеркнула министр.

«Я хочу видеть больше американских компаний в нашей стране, видеть их инвестиции. Сейчас пришло время начать инвестировать в Турции», — добавила Пекджан.

Напомним, отношения между Турцией и США значительно осложнились арестом американского пастора, обвиненного в терроризме, и ответными санкциями со стороны Вашингтона. От этой конфронтации значительно пострадала экономика Турецкой Республики.

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