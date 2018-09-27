Посол Украины: Украинский бизнес выгоден для турецких потребителей

Киев, , 09:21 — REGNUM Экономики Турции и Украины — не конкурентные, а взаимодополняющие, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига, сообщает 27 сентября «Укринформ».

По его словам, макроэкономика между двумя странами растет уже два года. Теперь Киев хочет наладить сотрудничество малого и среднего бизнеса между странами. Посол не назвал ни одного конкретного взаимного проекта, но заявил, что для турецких потребителей украинский бизнес «выгоден». Сибига отметил, что соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной может быть подписано «в разумные сроки».

Напомним, ранее Турция и Украина договорились о совместном патрулировании вод Черного моря.