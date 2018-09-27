Транспортировка грузов трубопроводами в Казахстане выросла на 22%

Астана, , 09:23 — REGNUM По итогам первых восьми месяцев 2018 года объем транспортировки грузов по трубопроводу составил 187 млн тонн, что на 21,8% больше, чем в январе — августе 2017 года. Об этом 27 сентября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Среди всех видов транспорта транспортировка грузов трубопроводами выросла до 7,3%. Наибольший объем трубопроводных транспортировок пришелся на Атыраускую область — 66,2 млн тонн, или 35,4% от всего объема.

Как сообщало ИА REGNUM, в Атырауской области Казахстана находится одно из крупнейших нефтяных месторождения республики Тенгиз. В настоящее время идет работы по расширению месторождения. За семь месяцев на месторождении Тенгиз добыто 17,2 млн тонн нефти, или 32% от общего объема добычи.

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