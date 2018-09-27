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За год розничная торговля в Казахстане выросла на 20%

Экономика

Более 40% всех покупок было совершено в Астане и Алма-Ате

Астана, 27 сентября 2018, 09:06 — REGNUM  В августе 2018 года в точках розничной торговли жители Казахстана потратили 963,2 млрд тенге ($2,67 млрд), что на 19,5% больше, чем в августе 2017 года и на 7,7% больше, чем в июле 2018 года. Об этом 27 сентября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Более 40% всех покупок было совершено в Астане и Алма-Ате. На продовольственные товары было потрачено 32% от общей суммы затрат. На сельскую местность пришлось менее 10% всех объемов розничной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года объем розничной торговли в Казахстане составил 2,73 трлн тенге ($8,33 млрд по курсу на 14 мая), что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане объем розничной торговли увеличился почти на 5%

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Экономика Казахстана
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