Кто вернёт «Татфондбанку» 940 млн? Госжилфонд Татарии «запутал» два банка

Казань, , 08:51 — REGNUM Арбитражный суд Татарии приостановил производство по иску обанкроченного «Татфондбанка» к некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд РТ». Третье лицо в деле — санируемый «Тимер банк», на который ответчик пытается перевести долг по кредиту и процентам почти на 940 млн рублей. Спор длится 1,5 года, за это время стороны успели заявить о мнимости сделки, провести опрос свидетелей, предупредив их о наказании за лжесвидетельство, выполнить судебную экспертизу документов и привлечь в дело Федеральную службу по финансовому мониторингу. В конце сентября 2018 года суд приостановил производство по этому иску, так как в другом деле оспаривается соглашение о переводе долга с правительственного фонда на «Тимер банк», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Тимер банк», где в январе 2018 года сменился владелец — с компании, аффилированной экс-главе «Татфондбанка», на компанию из группы «Ростеха», — не согласен платить чужие долги. Спор, по которому соглашение о переводе долга «Тимер банк» пытается признать недействительным, продолжат рассматривать 12 октября 2018 года.

29 января и 16 февраля 2016 года «Татфондбанк» открыл для правительственного фонда, созданного указом главы региона в 1995 году, две кредитные линии — на 350 и 500 млн рублей соответственно. А 29 февраля и 10 марта 2016 года долги по этим кредитам по трёхстороннему соглашению перешли к санируемому «Тимер банку», который тогда находился под управлением компании, аффилированной с действующим на тот момент председателем правления ТФБ Робертом Мусиным. За это «Тимер банк» получал права требования по депозитам застройщиков, которым в своё время «Тимер банк» выдал кредиты, а Госжилфонд РТ выступал поручителем по их долгам.

После того как ТФБ остался без лицензии и был обанкрочен, попав под управление конкурсного управляющего, администрация «Тимер банка» обратилась в суд, потребовав признать недействительными соглашения о переводе долга на него, указав «на мнимость оспариваемых соглашений». Иск был подан в мае 2017 года, но до сих пор до конца так и не рассмотрен. А 27 июля 2017 года Госжилфонд РТ и вовсе заявил встречный иск, требуя признать недействительными те соглашения о депозитах, права требования по которым получил «Тимер банк» взамен на оплату кредитного долга. Встречный иск суд заявителю вернул, решив, что в споре изначально не идёт речь о взаимозачёте.

21 сентября 2017 года суд признал соглашение о переводе долга недействительным, сняв с «Тимер банка» обязательства об уплате кредита, но фонд обжаловал это решение — в конце марта 2018 года вторая инстанция отменила вердикт и вернула дело на новое рассмотрение. До сих пор оно повторно не рассмотрено, следующее заседание назначено на 12 октября 2018 года. В дело привлечены еще две компании — залогодатель ООО «Новатор 71» и поручитель ООО «Ресейлер».

Иск ПАО «Татфондбанк», которым он требует взыскать с Госжилфонда РТ задолженность в размере 850 млн рублей, проценты за пользование кредитом в размере 13 702 185 рублей 79 копеек и пени в размере 73 994 431 рубля 9 копеек, приостановлен до окончательного вердикта суда по иску «Тимер банка». В деле «ПАО «Татфондбанк» против Госжилфонда РТ» участвуют государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сами застройщики, для которых брались кредиты на достройку проблемных домов в Казани, находятся на разных стадиях банкротства, а «Тимер банк» и Госжилфонд РТ продолжают выяснять, кто же вернёт ТФБ взятый кредит. Между тем долги банкрота ТФБ перед его кредиторами уже превысили 158 млрд рублей.

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