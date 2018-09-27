Казахстан и Китай согласовали 11 проектов на сумму $1,9 млрд

Пекин, , 08:41 — REGNUM В рамках визита первого заместителя председателя правительства Казахстана Аскара Мамина в Китай согласована реализация 11 совместных проектов на общую сумму $1,9 млрд, передает 26 сентября телеканал «Хабар 24».

Среди совместных проектов — строительство завода по производству компьютеров и телевизоров в Кустанайской области. Начальный объем инвестиций составит $50 млн.

Стороны также подписали соглашение о развитии интеллектуальной логистики. В рамках проекта в Хоргосе построят автоматизированный склад, откуда товары будут транспортироваться в Европу, Россию и Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в рамках визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай предприниматели двух стран подписали 40 документов на сумму $13 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: КНР в Казахстане: в чем основные отличия китайских послов от российских?