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Казахстан и Китай согласовали 11 проектов на сумму $1,9 млрд

Экономика

В Кустанайской области построят завод по производству телевизоров и компьютеров

Пекин, 27 сентября 2018, 08:41 — REGNUM  В рамках визита первого заместителя председателя правительства Казахстана Аскара Мамина в Китай согласована реализация 11 совместных проектов на общую сумму $1,9 млрд, передает 26 сентября телеканал «Хабар 24».

Среди совместных проектов — строительство завода по производству компьютеров и телевизоров в Кустанайской области. Начальный объем инвестиций составит $50 млн.

Стороны также подписали соглашение о развитии интеллектуальной логистики. В рамках проекта в Хоргосе построят автоматизированный склад, откуда товары будут транспортироваться в Европу, Россию и Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в рамках визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай предприниматели двух стран подписали 40 документов на сумму $13 млрд.

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Китай в Туркестане
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