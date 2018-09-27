В Кургане планируют вложить 50 млн рублей в производство конвейеров

Курган, , 08:30 — REGNUM В Кургане расширяется завод конвейерного оборудования: за два года там хотят построить 3 тыс. квадратных метров новых производственных мощностей, а в 2019 — году создать 100 новых рабочих мест. Объем вложений посчитали только предварительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Курганской области.

В 2017 году объёмы производства Курганского машиностроительного завода конвейерного оборудования (КМЗКО) составили 520 млн рублей. Для сравнения, Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования выпустил продукцию на один млрд. Сейчас КМЗКО собирается вводить дополнительные производственные мощности: по мнению руководства предприятия, это позволит в 2019 году увеличить объемы производства. А также создать порядка ста рабочих мест — то есть, увеличить число сотрудников практически на треть. На это, по предварительным расчетам, понадобиться 50 млн рублей инвестиций. Кроме того, при заводе будет конструкторское бюро и инжиниринговый центр — но пока это тоже в планах.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, курганская промышленность уже длительное время находится в кризисной ситуации, а налоговые поступления в бюджет от физических лиц превышают отчисления предприятий. При этом местные власти постоянно говорят о росте доходов и инвестициях: в 2018 году планируют подняться в Национальном рейтинге инвестиционного климата на десять пунктов.

Добавим, что учредителем КМЗ конвейерного оборудования является АО «Кэмо». У обоих компаний один генеральный директор — Александр Брютов. Учредителем «Кэмо», в свою очередь, является департамент госимущества и промышленности Курганской области.