В Якутии «инвесторов» «Кэшбери» призывают не верить Центробанку

Якутск, , 08:31 — REGNUM Сотрудники якутского филиала компании «Кэшбери», в деятельности которой Центробанк РФ выявил признаки финансовой пирамиды, продолжают призывать людей делать вклады. Заявление ЦБ РФ менеджеры «Кэшбери» в Якутске назвали провокацией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы говорим нашим инвесторам, что не надо обращать внимание на слухи, они появились еще весной. Сейчас у нас идет акция — бонусы для тех, кто успеет сделать вклад до 30 сентября. Люди активно записываются на консультации, приходят», — рассказала News.Ykt.ru сотрудница филиала «Кэшбери».

"Информация в СМИ о закрытии «Кэшбери» — это спланированная провокация. Такие слухи ходят еще с прошлого года», — заявил журналистам ещё один менеджер компании.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ счёл «Кэшбери» одной из самых масштабных финансовых пирамид, обнаруженных за последние годы. Клиентам компании обещают завышенную доходность, но никакой реальной экономической деятельности «Кэшбери» не ведёт, и лицензии Банка России у группы нет.