Российские производители просят о защите от Huawei и ZTE

Москва, , 08:22 — REGNUM Комплекс мер по поддержке отечественного производителя предложил Минпромторгу альянс ТЕЛМИ, куда входят производители телекоммуникационного оборудования Т8, «Элтекс» и «Микран». Компании призывают увеличить долю альянса на внутреннем рынке, пишет 27 сентября «Коммерсантъ».

В настоящее время на долю иностранных компаний приходится до 94% российского рынка телекоммуникационного оборудования. При этом доля китайских производителей — а это в первую очередь Huawei и ZTE — составляет 90%, а еще 10% приходится на продукцию западных производителей Juniper, Cisco, Nokia и других.

«Отечественные производители хотят увеличить свою долю с 6−8% минимум до 30% за два-три года и планируют «агрессивный выход» на зарубежные рынки», — отмечает издание.

По оценкам, объем рынка составляет до 150 млрд рублей в год. Помочь отечественному производителю смогут квоты в 25−30% на закупку российского оборудования не только госструктурами, но и коммерческими компаниями, считают в ТЕЛМИ. Кроме того, нужно закрыть от иностранцев конкурсы при поступлении двух предложений от российских компаний.

Так как телекоммуникационное оборудование российского происхождения (ТОРП) почти не имеет преференций в тендерах, производителям нужна господдержка в заключении долгосрочных контрактов с операторами связи, а также Центробанком, «Сбербанком», РЖД, «Газпромом», «Роснефтью» и другими.

Представитель Минпромторга подтвердил, что предложения ТЕЛМИ в ведомстве получили. Они «будут изучены и учтены», отметил он.