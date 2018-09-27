РФ обжаловала в ВТО решение по спору с Евросоюзом о Третьем энергопакете

Москва, , 08:12 — REGNUM Россия подала апелляцию на решение Третейской группы по спору «ЕС и его государства члены — меры в отношении энергетического сектора» в рамках Всемирной торговой организации о так называемом «Третьем энергопакете» в газовой сфере. Как уточнили в Минэкономразвития, речь идёт о тех мерах, решение по которым было вынесено Третейской группой не в пользу России.

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По правилам ВТО, в ближайшее время стороны также должны будут представить ответы на претензии друг друга.

Напомним, этот спор был инициирован правительством РФ в апреле 2014 года в связи с применением на территории Евросоюза так называемого «Третьего энергетического пакета» в газовой сфере, который приводил к дискриминации российского газа и российского поставщика услуг трубопроводного транспорта — ПАО «Газпром».

Россия оспаривала шесть норм энергопакета, по некоторым из них позицию Москвы ВТО поддержала. Так, неправомерными были признаны требования ЕС о продаже газа на бирже, ограничения поставок газа из России по газопроводу Opal, включая 50-процентное использование его мощностей, а также «дискриминационные требование» к иностранным операторам газотранспортных сетей в Литве, Венгрии и Хорватии.

Однако основополагающий принцип Третьего энергопакета — необходимость разделения добычи и транспортировки газа — России оспорить не удалось. 21 сентября Евросоюз подал апелляционную жалобу на решения Третейской группы в пользу России. Теперь Россия ответила контрапелляцией.

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