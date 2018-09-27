«Молодёжь должна знать, где её будущая пенсия»

Ростов-на-Дону, , 08:04 — REGNUM Регулировать пенсионную систему в России надо, время пришло, но проводить реформу надо не в таких резких формах, а в более плавном режиме, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора ООО «УК Главстройпроект», депутат Законодательного собрания Ростовской области Владимир Шилов.

Что касается конкретно повышения пенсионного возраста, то женщин категорически было трогать нельзя. Мужчинам можно было бы повысить возраст, но не пять лет, а чуть меньше, потому что многие мужчины не доживают до 65 лет.

«При принятии пенсионной реформы стоит рассмотреть и другие варианты, кроме государственных пенсий. Может быть, ввести накопительные пенсии, чтобы молодёжь знала, где её будущая пенсия. Альтернативные варианты выплаты пенсий в пенсионной системе должны присутствовать, у граждан должен быть выбор», — высказал свое мнение Шилов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»