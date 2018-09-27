«Пенсионная реформа проводится не «по просьбам трудящихся»

Ростов-на-Дону, , 07:44 — REGNUM К проведению пенсионной реформы отношение негативное. Без референдума нельзя было допускать реформу к реализации. Но решение принято и ситуацию уже не изменить, заявил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель правления Ростовской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Руслан Шамсудинов.

«Будучи воином-интернационалистом, военнослужащим в Афганистане во время службы говорили, что когда мы подойдем к пенсионному возрасту, год службы будет считаться за три года. Позже эту льготу отменили, объяснив, что она касается только офицеров, теперь еще и возраст выхода на пенсию повысили, поэтому позитивного отношения к проведению пенсионной реформы нет.

Все мои сослуживцы поражены решением правительства РФ и не согласны с ним. Делая такие важные шаги, надо было сначала спросить мнение народа. Раньше, когда в стране проводились реформы, писали «по просьбам трудящихся», сегодня, к сожалению, мнение людей никого не интересует. Россия стала и не социалистическим государством, и не капиталистическим, в настоящее время в стране наблюдается какой-то «дикий» капитализм. Если бы Россия была демократическим государством, работали бы законы, а сейчас они толком не работают», — высказал свое мнение Шамсудинов.

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