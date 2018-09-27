В Индонезии прошла первая конференция компании Euromonitor International

Джакарта, , 07:40 — REGNUM Глобальная исследовательская компания Euromonitor International провела свою первую конференцию в Джакарте и рассказала о том, как бизнес может проникнуть на индонезийский рынок, сообщает Antaranews.

По данным Euromonitor, Индонезия возглавляет список стран — членов Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по количеству домашних хозяйств среднего класса (около 30%).

Крупные города на Суматре достигнут самого высокого уровня «проникновения домашних хозяйств» к 2030 году.

«Этот факт демонстрирует достаточно большой потенциал для компаний, которые собираются выйти на рынок Индонезии», — заявил Адхита Нугрохо, менеджер по исследованиям Euromonitor.

«Медан, Бандар-Лампунг и Паданг станут тремя крупнейшими городами в Индонезии, причем почти 50% населения будут получать годовой доход от 10 до 25 тыс. долларов США», — добавил он.

Издание отмечает, что в честь 20 летней работы в Юго-Восточной Азии Euromonitor надеется поделиться информацией о рынке, чтобы максимизировать возможности для бизнеса в регионах и странах, которые являются образцом для подражания.

Напомним, Euromonitor International — мировой лидер среди независимых компаний, специализирующихся на стратегических исследованиях рынка. Офисы компании расположены в разных частях света, аналитики работают в более чем 80 странах мира.