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Трамп назвал последствия повышения ключевой ставки ФРС США

Экономика

Глава Белого дома недоволен решением ФРС

Вашингтон, 27 сентября 2018, 07:22 — REGNUM  Повышение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки увеличит долговую нагрузку и создаст другие проблемы, в том числе с занятостью населения, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

«Это (повышение ключевой ставки) поднимет долговую нагрузку и создаст другие проблемы, в частности с занятостью населения», — цитирует Трампа CNN.

Напомним, Федеральная резервная система США по итогам заседания 26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2−2,25% годовых.

Отметим, что базовая ставка ФРС повышена уже в третий раз за текущий год. В марте регулятор повысил ставку до 1,5−1,75%, в июне — до 1,75−2% годовых.

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