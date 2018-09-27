Судьбу нижегородского завода, строящего теплоходы, решат в декабре

Нижний Новгород, , 07:19 — REGNUM Иск о несостоятельности, поданный к крупному судоремонтному заводу Приволжского федерального округа, который к тому же занимается строительством теплоходов и является градообразующим предприятием Городца, начнут рассматривать 10 декабря 2018 года. К первоначальному истцу — выставившей претензии к ООО «Городецкий судоремонтный завод» налоговой службе, присоединилась еще одна компания. АО «Газпром межрегионгаз НН» также требует признать банкротом завод, где несколько лет назад в рамках инвестиционного проекта строили первый туристический теплоход нового типа. Оба исковых заявления судом приняты к производству, первыми будут рассмотрены претензии ФНС, а спустя 15 дней после этого рассмотрят иск второго истца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, завод ведёт свою историю с 1940 года, являясь преемником Городецкого судоремонтно-механического завода. На сегодня на градообразующем предприятии Городца работают 400−600 человек. Помимо строительства теплоходов, он единственный в европейской части России производит стапельные тележки. Участники общества — ООО «Ока-Волга» и Сергей Миронов (единственный владелец ООО «Ока-Волга»).

Иск был подан ФНС в лице МРИ ФНС №5 по Нижегородской области 30 июля 2018 года, сумма претензий превышала 34,3 млн рублей. Позднее к налоговой службе присоединилось АО «Газпром межрегионгаз НН». 1 августа 2018 года акционерное общество выиграло иск к заводу, которым с ответчика было взыскано 2 497 946,46 рубля задолженности по договору поставки газа, 137 762,38 рубля пени, а также 36 036 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

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После подачи иска о банкротстве в суд поступило еще четыре претензии к заводу, которыми с него требуют взыскать разные суммы задолженности. Например, 19 сентября 2018 года суд удовлетворил претензии ООО «Новое энергетическое партнёрство» и взыскал с городецкого предприятия 3 869 061,64 рубля задолженности по договору энергосбережения. А 17 сентября МУП «Тепловые сети» взыскало с завода 579 107 рублей 86 копеек долга, 165 484 рубля 38 копеек неустойки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заводе девять лет назад был заложен первый туристический теплоход на 212 мест, анонсированный как часть крупного инвестиционного проекта, получившего поддержку областных властей. Судно, получившее рабочее название «Сура», было испытано осенью 2010 года.

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