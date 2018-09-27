Дискуссия Трампа с ОПЕК влияет на рынок нефти

Москва, , 07:16 — REGNUM На торгах в Лондоне 26 сентября сложилась достаточно неоднозначная ситуация. Цена барреля нефти Brent поднялась к закрытию торгов на 0,22% и составила $81,68. Кроме того, вышла статистика по товарным запасам нефти и нефтепродуктов в США. Статистика не обрадовала нефтяной рынок, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших очередного сокращения коммерческих запасов 1,68 млн баррелей, они выросли на 1,85 млн баррелей. Тем временем министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш в интервью Reuters преподал небольшой урок экономической теории для начинающих президенту США Дональду Трампу.

В ответ на сделанное Трампом в ходе Генассамблеи ООН необоснованное заявление о том, что «ОПЕК обкрадывает другие государства», министр иностранных дел ОАЭ терпеливо объяснил американскому президенту, что цены на нефтяном рынке обусловлены рыночными силами — спросом и предложением. Трамп наверняка обидится на преподанный урок, однако, если глава какого-либо государства не понимает, как себя вести в приличном обществе, его приходится учить всем миром. Особенно если речь идет о США, которые могут дров наломать, если их вовремя не поставить на место, а разгребать последствия придется всей мировой экономике.

Решение Федрезерва о повышении процентной ставки не повлияло на нефтяной рынок, в отличие от заочной перепалки между Трампом и министром иностранных дел ОАЭ, показавшей, что нефтяной рынок сегодня явно на стороне ОПЕК, а не США. Исходя из технических и фундаментальных причин, сегодня, 27 сентября, нефть Brent по-прежнему будет торговаться в коридоре в $81−82 за баррель.

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