Повышение процентной ставки в США ослабило рубль

Москва, , 07:08 — REGNUM На Московской бирже 26 сентября доллар и евро понизились к рублю. К вечеру среды доллар упал по отношению к российской валюте так же несущественно, как и рос 25 сентября. «Гринбек» подешевел к рублю всего на 0,03%, до 65,86 руб. Евро к вечеру упал к российской валюте чуть больше — на 0,23%, до 77,33 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

В течение торгового дня 26 сентября участники рынка напряженно ждали решения ФРС США по процентной ставке. Как и ожидалось, ФРС повысила ставку на 0,25 процентного пункта, до 2−2,25%. Это уже третье повышение в этом году.

На лондонской ICE нефть Brent в течение дня дешевела, но к вечеру показала рост к закрытию торгов вторника на 0,22%, до $81,68 за баррель. Евро к вечеру среды на фоне повышения процентной ставки в США упал к доллару на 0,22%, до 1,1741 долл. за евро.

Сегодня, 27 сентября, доллар может немного укрепиться на фоне решения ФРС. Исходя из этого, прогноз по курсу доллара повышается до уровня 65−66,50 руб./долл., а по курсу евро сохраняем прогноз на отметке 77−78 руб./евро.

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